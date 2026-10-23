Петербург увидит премьеру «Ушастых историй. Хранителей света» 24–25 октября

24–25 октября Театр Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге представит шоу Святослава Мельникова «Ушастые истории. Хранители света» для школьников и подростков, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Постановка соединяет современный балет и драматический театр. Действие разворачивается в школе мечты — Академии Света. В проекте участвуют 70 молодых танцовщиков и детей. Среди главных тем — взросление, дружба, страх ошибок и умение прощать себя.

Мельников сравнил работу над сложными сценами с коллективной психотерапией. По его словам, исполнители не просто осваивают движения, а ищут в собственном опыте переживания, близкие персонажам.

«Состояние персонажей рождается в процессе глубокого драматического анализа. Когда артистам становится понятна позиция и чувства их героев, они начинают пропускать готовую, собранную хореографом лексику через фон собственных чувств», — рассказал хореограф.

В спектакле звучит Четвертая симфония Чайковского фа минор. Создатели также подготовили сцену с водой, а костюм злодея Мистера Дыма встроили в декорации: он занимает половину сценического пространства.

После премьеры театр покажет спектакль 19, 20, 26 и 27 декабря.

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