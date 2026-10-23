В Подмосковье начали проводить новый вид операций при раке печени

Врачи Московского областного онкологического клинического центра начали выполнять эмболизацию правой долевой ветви воротной вены для подготовки пациентов к удалению опухоли печени. Помощь доступна бесплатно по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московском областном онкологическом клиническом центре выполнили шесть эмболизаций правой долевой ветви воротной вены под контролем УЗИ и рентгена. Метод применяют при первичном раке печени и метастатических опухолях, расположенных в одной из долей органа — правой или левой. Процедура помогает подготовить здоровую часть печени к удалению пораженного участка.

Вмешательство проводят через прокол, без широкого разреза, с минимальной анестезией. Врач устанавливает специальные спирали, перекрывающие кровоток в выбранной ветви воротной вены. Это снижает травматичность последующей резекции и риск осложнений.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что операции бесплатны для пациентов по полису ОМС. Центр располагает необходимым оборудованием и подготовленной командой.

«Ранее жителям Подмосковья делали такие операции только в федеральных медучреждениях, теперь они проводятся и у нас в центре. Применение методики позволяет уменьшить кровопотерю во время операции в 3–5 раз: с примерно трех литров при традиционном вмешательстве до одного литра и менее, а в отдельных случаях — до 500–600 миллилитров», — рассказал главный врач Московского областного онкологического клинического центра Владимир Асташов.

По его словам, методика также снижает риск послеоперационной печеночной недостаточности и ускоряет восстановление пациента. Внедрить технологию позволили рентгенооперационные с ангиографическим оборудованием и специализированная команда врачей, которая постоянно совершенствует навыки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.