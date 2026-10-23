В Подмосковье требуют более 126 млн руб за незаконные линии связи на опорах

Компания «Россети Московский регион» предъявила операторам связи требования на сумму более 126 млн рублей за незаконное размещение кабелей на опорах линий электропередачи в Московской области. Операторы уже возместили более 12,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Россети Московский регион» через суды взыскивают плату за незаконное размещение волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи. Общая сумма требований превысила 126 млн рублей, из которых операторы уже возместили более 12,3 млн рублей.

Опоры находятся под напряжением и рассчитаны на определенную нагрузку. Дополнительные кабели создают риск повреждения конструкций, нарушений в работе энергооборудования и угрозу для ремонтных бригад. Размещать линии связи можно только по договору с электросетевой компанией. Это требование федерального закона «О связи» и пункта 19 постановления правительства РФ № 2106.

В одном из судебных дел оператор без договора использовал 631 опору. Суд взыскал с него около 3 млн рублей. Энергетики регулярно осматривают линии электропередачи и выявляют незаконные подвесы. Нарушителям приходится оплачивать использование опор за весь период размещения кабеля, проценты, госпошлины и услуги юристов. Также возможен принудительный демонтаж.

«Мы заинтересованы в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в регионе, но это развитие должно идти в правовом поле. Своевременное заключение договора на размещение линий связи с электросетевой компанией позволяет избежать этих издержек и работать спокойно. Прозрачные условия сотрудничества сегодня обходятся значительно дешевле, чем судебные разбирательства и принудительное взыскание долгов», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.