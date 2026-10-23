В Подмосковье требуют более 126 млн руб за незаконные линии связи на опорах
Фото - © пресс-служба "Россети Московский регион"
Компания «Россети Московский регион» предъявила операторам связи требования на сумму более 126 млн рублей за незаконное размещение кабелей на опорах линий электропередачи в Московской области. Операторы уже возместили более 12,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Россети Московский регион» через суды взыскивают плату за незаконное размещение волоконно-оптических линий связи на опорах линий электропередачи. Общая сумма требований превысила 126 млн рублей, из которых операторы уже возместили более 12,3 млн рублей.
Опоры находятся под напряжением и рассчитаны на определенную нагрузку. Дополнительные кабели создают риск повреждения конструкций, нарушений в работе энергооборудования и угрозу для ремонтных бригад. Размещать линии связи можно только по договору с электросетевой компанией. Это требование федерального закона «О связи» и пункта 19 постановления правительства РФ № 2106.
В одном из судебных дел оператор без договора использовал 631 опору. Суд взыскал с него около 3 млн рублей. Энергетики регулярно осматривают линии электропередачи и выявляют незаконные подвесы. Нарушителям приходится оплачивать использование опор за весь период размещения кабеля, проценты, госпошлины и услуги юристов. Также возможен принудительный демонтаж.
«Мы заинтересованы в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в регионе, но это развитие должно идти в правовом поле. Своевременное заключение договора на размещение линий связи с электросетевой компанией позволяет избежать этих издержек и работать спокойно. Прозрачные условия сотрудничества сегодня обходятся значительно дешевле, чем судебные разбирательства и принудительное взыскание долгов», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.
«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.