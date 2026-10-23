Компании платят за рождение детей, чтобы удержать опытных сотрудников

Выплаты при рождении детей помогают работодателям сохранять квалифицированные кадры. Об этом рассказала директор по управлению персоналом «Арнест ЮниРусь» Татьяна Сорокина, сообщает Газета.ru .

«Поддержка родителей постепенно становится частью кадровой политики. Для работодателя важна возможность сохранить опытного специалиста, в том числе после его возвращения из отпуска по уходу за ребенком. Наем нового человека требует времени и дополнительных затрат на подбор и адаптацию. Поэтому помощь семье может быть не только социальной мерой, но и вложением в устойчивость команды», — отметила Сорокина.

Программа «Арнест: Формула семьи» предусматривает 500 тыс. рублей при рождении первого ребенка, 750 тыс. — второго, 1 млн — третьего и последующих. Для участия нужно работать в компаниях группы не менее года. После подтверждения беременности предусмотрены еще 100 тыс. рублей на медицинские расходы.

По примерам Сорокиной, группа компаний «Дело» выплачивает 1 млн рублей за третьего ребенка и предоставляет семейный автомобиль при рождении четвертого. В СИБУРе выплата 1 млн рублей положена при рождении или усыновлении третьего и каждого последующего ребенка.

Сорокина подчеркнула, что корпоративные программы дополняют государственные меры, а не заменяют их.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.