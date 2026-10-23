сегодня в 12:59

Песков: переговоры в Абу-Даби запланированы на первую половину ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоятся в первой половине ноября, сообщает ТАСС .

При этом Песков не исключает, что к диалогу может подключиться и Европа.

«Целесообразность спецпосланника от ЕС на переговорах по Украине зависит от позиции, которую займет Брюссель», — заявил официальный представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин обозначил тему переговоров — это вопросы безопасности для России и Украины после выхода на мирное урегулирование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.