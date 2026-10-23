Психолог назвала ошибки родителей «сыночек-корзиночек»

Родители нередко из тревоги делают за ребенка уроки, собирают портфель и решают конфликты. По словам врача-психолога «СМ-Клиника» для детей Елены Буренковой, это лишает его возможности учиться на ошибках.

«Другая крайность — отсутствие обязанностей и понятных последствий. Если сыну постоянно напоминают, уговаривают, а затем выполняют все за него, он привыкает, что неприятные задачи можно отложить и кто-нибудь обязательно придет на помощь. Посильные домашние обязанности необходимы детям: благодаря им формируются ответственность и ощущение собственного вклада в жизнь семьи», — рассказала эксперт.

Идеализация ребенка также поддерживает проблему: оправдывая грубость и обвиняя окружающих в его неудачах, родители мешают ему учитывать чужие границы. Иногда помощь становится способом сохранить контроль над взрослеющим сыном.

Психолог посоветовала постепенно передавать ребенку посильные задачи, обсуждать варианты, но не выполнять все за него. Для взрослого сына важно пересмотреть правила помощи: финансовая поддержка не должна быть бессрочной и бесконтрольной, а совместное проживание не отменяет домашних обязанностей.

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