Законопроект о повышении штрафов за езду без прав внесен в Госдуму

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за вождение без прав. Соответствующий документ опубликован в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Законопроект предлагает усилить административную ответственность водителей, увеличив штраф с 15 до 30 тыс. рублей.

За повторное нарушение предлагается ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Рассмотрение таких дел передадут органам внутренних дел и военной автомобильной инспекции. Также хотят запретить оплачивать 75% штрафа в течение 30 дней после вынесения постановления.

На сегодняшний день в КоАП нет специальной нормы, которая позволяла бы применять к злостным нарушителям более строгие меры административного воздействия.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет за услуги психологов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

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