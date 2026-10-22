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В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за оплату услуг психолога

В России предложили ввести налоговый вычет за услуги психологов. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает ТАСС .

Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Дарья Кислицына и Максим Гулин. Проектом предлагается дополнить статью 219 Налогового кодекса РФ.

Согласно документу, депутаты хотят установить социальный налоговый вычет за расходы на оплату услуг психологов для налогоплательщика и членов его семьи.

Вычет будет предоставляться, если специалист, к которому обратился клиент, осуществляет деятельность в области психического здоровья, а также соответствует квалификационным требованиям профессионального стандарта «Психолог-консультант».

Авторы проекта указывают на то, что сейчас, согласно законодательству, клиент, оплативший услугу медицинского психолога в медицинской организации, может получить социальный налоговый вычет, тогда как гражданин, обратившийся к квалифицированному психологу-консультанту вне медицинской организации, такого права не имеет.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января.

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