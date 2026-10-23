Воробьев поздравил «Мострансавто» со 100-летием и наградил его сотрудников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив «Мострансавто» со 100-летним юбилеем, а также наградил сотрудников компании. Торжественное мероприятие состоялось в Доме правительства региона накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

В команде главного подмосковного перевозчика работают 16,4 тыс. человек, в том числе свыше 10 тыс. водителей, а еще механики, диспетчеры, инженеры, слесари и т. д. «Мострансавто» обслуживает 1,6 млн жителей (64% всего пассажиропотока). На 1,4 тыс. маршрутов каждый день выходят почти 6 тыс. автобусов.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы поблагодарить профессиональный дружный коллектив „Мострансавто“, которому исполняется 100 лет — более 10 тыс. водителей, работающих на маршрутах, тех, кто ремонтирует, управляет всеми процессами. Мы прошли достаточно заметную трансформацию, чтобы удовлетворить справедливый запрос каждого человека на качественную и комфортную жизнь. Наличие тротуара, теплого автобуса зимой и работающего в нем кондиционера летом — все это очень важно», — сказал Воробьев.

По его словам, задача, чтобы все системы действовали слаженно. Ведь Подмосковье растет, города, районы растут, а значит, повышаются и требования жителей.

«Прекрасно понимаем, что работа с людьми имеет особую специфику, требует ответственности. Вы делаете очень важное дело. Хочу вас еще раз поблагодарить, поздравить с праздником и пожелать всем здоровья, сил и профессионального роста», — добавил губернатор.

Сильная команда

В рамках торжественной церемонии за высокий профессионализм и вклад в развитие транспортной отрасли всему коллективу «Мострансавто» объявлена благодарность губернатора Подмосковья.

«Мы собрали очень сильную команду и подошли к 100-летию в том состоянии предприятия, которым, действительно, можно гордиться. Нас очень поддерживает правительство Московской области, ежегодно выделяются автобусы. И радует, что с каждым годом их все больше и больше. Они современные, удобные, комфортные и для водителей, и для пассажиров», — поделился гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Он добавил, что в компании проходят стажировку ребята, которые учатся в колледжах, практикуется дуальное обучение. Компания представлена практически в каждом округе региона — от Шаховской до Орехово-Зуева, от Серебряных Прудов до Талдома.

«Везде есть наши базы, поэтому любой колледж, который готовит слесаря, токаря — это наши партнеры. Водителей берем даже без категории D. Если есть категория B, сами обучаем, после чего они уже выходят на рейсы», — подчеркнул гендиректор перевозчика.

Заслуженные работники

Восьми сотрудникам «Мострансавто» присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Московской области». Его присвоили водителям автобусов Андрею Волкову и Виктору Гридину из МАП № 1 г. Люберцы, Владиславу Балыкову из МАП № 4 г. Раменское, Виталию Иванову и Валерию Смирнову из МАП № 7 г. Истра, Игорю Корнееву из МАП № 5 г. Подольск, слесарям Виктору Ужакину из МАП № 4 г. Раменское и Владимиру Мельникову из МАП № 8 г. Химки.

«Я отучился в Клинском промышленно-экономическом техникуме по специальности автослесарь и сразу пошел в автоколонну работать. Это стабильное предприятие, и в то время, да и сейчас является одним из ведущих. Наша работа заставляет думать, разбираться в механизмах, потому что в новых автобусах больше электроники, различных систем», — считает Мельников.

Обновление и удобство

Для удобства и комфорта пассажиров каждый год обновляется автопарк компании. В 2025 году на маршруты вышло 210 новых машин российского производства, в 2026 году — почти 250. Часть из них выпускается на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье (в текущем году поставили 76). Ремонт машин теперь проводят в собственных специализированных цехах, благодаря чему число простаивающей техники уменьшилось почти в два раза.

Автобусы «Мострансавто» оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, информирования, электронными табло и т. д. Еще они адаптированы для маломобильных людей — в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, система «книлинг» — наклон кузова в сторону пассажиров.

«Я начинал путь с должности автослесаря, в данный момент работаю водителем. Конечно, есть с чем сравнить. Сейчас техника регулярно обновляется, мы получаем новейшие отечественные машины. Они очень комфортабельные, с системами кондиционирования, климат-контроля, системой оплаты проезда, все автоматическое. С каждым годом условия работы становятся все лучше», — поделился Волков.

Во всех филиалах водители получают электронные путевые листы, автоматизированы системы обеспечения и обслуживания автопарка. Искусственный интеллект помогает контролировать работу водителей для повышения безопасности перевозок (ИИ анализирует данные с камер). Кроме того, недавно заработал спецпортал «Коллектив», где водители общаются друг с другом, и могут обратиться к генеральному директору, что позволяет быстрее решать возникающие вопросы.

Трудоустройство бойцов СВО и меры поддержки

В Подмосковье особое внимание уделяется трудоустройству участников СВО, которые вернулись с передовой. Главный подмосковный перевозчик первым в РФ начал принимать на работу бойцов, которые получили серьезные ранения.

«Участники СВО работают и слесарями, и контролерами технического состояния, и даже есть несколько ветеранов, в том числе с боевыми травмами, которые работают водителями автобусов. Всего в „Мострансавто“ трудоустроено около 100 ветеранов спецоперации», — пояснил Майоров.

Для сотрудников работают различные меры поддержки: бесплатный проезд на маршрутах компании, компенсация аренды жилья, санаторно-курортное оздоровление и детский отдых, переподготовка водителей на категорию D со стипендией. Еще для привлечения кадров действует программа «Приведи друга».

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