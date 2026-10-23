Медведь проник на предприятие и убил сторожа в Красноярском крае

Медведь ночью проник на территорию предприятия и задрал сторожа в нескольких километрах от Богучан в Красноярском крае, сообщает Kras Mash .

Местные власти заявили, что в этом сезоне в Богучанском районе застрелили уже 67 медведей. Жителей предупредили, что более 90% территории района покрыто лесами, поэтому по ночам лучше не выходить на улицу.

Косолапые продолжают появляться в населенных пунктах, хотя уже должны были отходить к спячке.

Ранее медведь помешал браконьеру забрать незаконно добытого марала в Красноярском крае.

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