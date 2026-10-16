Медведь помешал браконьеру забрать добычу в Красноярском крае

В конце сентября на автодороге «Саяны» в Манско-Уярском округе госавтоинспекторы совместно с инспектором охотнадзора остановили машину Great Wall Hover, за рулем которой сидел 40-летний водитель. Во время осмотра в салоне нашли голову и части туши марала.

Правоохранители выяснили, что мужчина в лесу вблизи деревни Кой подстрелил животное. Затем он разделал тушу, часть которой погрузил в автомобиль, а когда вернулся за остальной частью, то не смог к ней подойти, так как увидел медведя.

Разрешительных документов у мужчины не было. Государству был нанесен ущерб в 210 тысяч рублей. В ходе следствия сумма была возмещена.

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