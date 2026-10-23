Компания «НИНСАР» представила симулятор пилотирования дронов в Красногорске

Форум «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» завершился в Красногорске. На выставке производителей робототехники компания «НИНСАР» представила собственную разработку — симулятор пилотирования дронов «Квадросим». Он позволяет будущим операторам беспилотников совершенствовать навыки в безопасных условиях.

«Компания «Нинсар» — это ИТ-компания полного цикла. Несмотря на то, что компания молодая, в ее портфеле сегодня уже более 50 реализованных проектов по всей стране, от образовательных игр до профессиональных симуляторов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Симулятор «Квадросим» создан для подготовки кадров для отрасли БАС. На данный момент такой симулятор используется уже в более чем 800 образовательных учреждениях. Сегодня в нашей линейке три версии симулятора — образовательная, спортивная и профессиональная», — рассказал генеральный директор ООО «НИНСАР» Егор Сечинский.

Форум прошел в рамках съезда лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и ассоциации «НП «ОПОРА».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.