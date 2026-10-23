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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Россия и Украина обменяли военнопленных по 270 человек с каждой стороны, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Их разместят в госпиталях Минобороны для реабилитации.

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