Рубль восстановился, но уже перепродан: скоро отскок вверх?

С приходом осени рубль начал восстанавливаться после сильного летнего падения: доллар подешевел с 87 до 80, евро — со 101 до 91, юань — с 13 до почти 12. Однако Минфин продолжает покупать валюту в рамках бюджетного правила, а валютные пары после глубокой коррекции стали технически перепроданы — это факторы за скорый отскок, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Осеннее восстановление рубля оказалось заметным: за последние месяцы курсы инвалют в коррекции от полуторалетних максимумов упали от 7% (доллар и юань) до 9% (евро). Курс доллара ЦБ недавно был на уровне 87 рублей, но уже опустился до 80, евро на пике сезона стоил 101 рубль, а теперь — у 91, биржевой юань после 13 рублей сейчас недалеко от 12.

Поддержку национальной валюте оказали сразу несколько факторов. Пауза ЦБ в смягчении денежно-кредитной политики играла за рубль, помогали и ралли нефти и газа, и геополитическое потепление. Однако, по словам Зельцера, не все так однозначно.

«Минфин продолжает покупать валюту на рынке в рамках бюджетного правила, а пары после глубокой коррекции стали технически перепроданы — факторы за скорый локальный отскок», — отметил эксперт.

Таким образом, текущее укрепление рубля может оказаться не финалом тренда, а паузой перед локальным разворотом. Насколько устойчивым окажется отскок, будет зависеть от действий регулятора и динамики сырьевых рынков.

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