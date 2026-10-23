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Команда Подмосковья выступит в финале чемпионата «Абилимпикс»

Общество

Фото - © Пресс-служба Министерства образования Московской области

Более 90 участников из Московской области представят регион на финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2026. Команда Подмосковья продемонстрирует свои навыки в различных компетенциях — как основных, так и презентационных, сообщили в министерстве образования Московской области.

Чемпионат состоятся с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» и на дополнительных площадках столицы.

В программе чемпионата — соревнования по профессиональному мастерству, мастер-классы и профориентационные активности, деловые встречи, выставочная, культурная и спортивная программы.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства Москвы и президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор проекта — Институт развития профессионального образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Фото - © Пресс-служба Министерства образования Московской области

Фото - © Пресс-служба Министерства образования Московской области