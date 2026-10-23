Супруги-блогеры из Новосибирска организовали сеть борделей с несовершеннолетними

Силовики пресекли деятельность преступной группы, делавшей деньги на интим-услугах под видом массажных салонов. Под подозрением в организации этого бизнеса оказались пять местных жителей в возрасте от 27 до 41 года.

41-летний мужчина со своей женой привлекли еще трех человек и открыли сеть заведений. Клиентам предлагали массаж, а также и услуги «с продолжением». Супруги-блогеры координировали работу, а сообщники выступали в качестве администраторов.

С 2024 по 2026 год в занятие проституцией они вовлекли шесть девушек, среди которых была и несовершеннолетняя.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Супругам предъявили обвинение, их также арестовали. Следователи устанавливают всех причастных к этому преступлению.

На видео с места захвата показано, как силовики обследуют помещение салона, на полу сидят девушки в штанах и бюстгальтерах.

По информации Baza, бизнес приносил семье около 50 млн рублей выручки в год. У супругов были и другие источники доходов, но более скромные. Так, производство и продажа текстиля за 2024 год принесли 815 тыс. рублей. Но у фирмы накопились долги перед налоговой свыше 250 тыс., а приставы открыли около 400 исполнительных производств на сумму более 8 млн.

Еще они торговали автомобилями. За 2025 год она выручила 26 млн рублей, но в итоге ушли в минус на 5 тыс. При этом компания получала господдержку: субсидии и гранты почти на 200 тыс. рублей.

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