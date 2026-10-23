В Орехово-Зуеве откроют выставку Богданы Солодовой
Фото - © Фото: Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей
Персональная выставка Богданы Солодовой «По внутреннему компасу…» откроется 27 октября в выставочном зале Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея. Экспозиция объединит пейзажи и натюрморты разных лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Богдана Солодова — член союза художников России. Она пишет маслом, опираясь на традиции классического реализма и переосмысляя их по-своему. Ранние камерные натюрморты и лирические пейзажи средней полосы России отличает мягкий, сдержанный свет. В картинах последних лет, созданных в поездках, палитра меняется вслед за природой.
Центральная работа выставки — «Золотой Бай-Терек», написанная на берегу Иссык-Куля. Образы старого карагача, полуденного солнца и животных, укрывшихся в тени дерева, воплощают древний миф о Древе Жизни. Многоточие в названии экспозиции подчеркивает, что творческий путь автора не окончен.
Творческая встреча с художницей пройдет в музее 31 октября. Выставка продлится до 24 ноября. Возрастная маркировка — 0+.
Адрес музея: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 3.
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