Эксперт Сергей Елин назвал критерии выбора инструментов для накоплений

При выборе способа накоплений важно учитывать не только доходность, но и налоги и срок блокировки денег, рассказал эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

По его словам, инструмент должен соответствовать личному денежному потоку и готовности заморозить средства.

«Вклады, по-прежнему, остаются самым простым и понятным способом сохранить деньги для большинства людей. Ставки в крупнейших банках сегодня держатся в районе 13% годовых. Главное преимущество такого способа накопления состоит в том, что деньги защищены государственной системой страхования (до 1,4 млн рублей) и их стоимость не подвержена рыночным колебаниям. Начисление процентов на сумму вклада осуществляется на условиях, указанных в договоре между банком и клиентом по вкладу или в общих условиях по размещению денежных средств во вклады конкретного банка. По вкладам проценты обычно начисляют либо каждый месяц, либо раз в квартал, либо одной суммой в конце срока», — пояснил Сергей Елин в эфире радио Sputnik.

Индивидуальный инвестиционный счет эксперт рекомендовал людям с официальным облагаемым доходом, готовым вложить деньги на 5–10 лет и реинвестировать возвращенный налог.

Накопительное страхование жизни сочетает сбережения с защитой от рисков. Договор обычно заключают на срок от 5 лет. По мнению Елина, это инструмент под конкретную цель, а не замена вкладу.

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