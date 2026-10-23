На улице Совхозной в Химках появилась новая разметка

Наш приоритет — безопасность на дорогах как для автомобилистов, так и для пешеходов. При организации дорожного движения учитывается много факторов: это безопасные выезды, которые не будут создавать аварийные ситуации на дороге и не будут мешать обзору водителей на пешеходных переходах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Химки.

Также важно отметить, что новая разметка помогает сделать движение более предсказуемым и понятным для всех участников. Четкие линии, обозначенные пешеходные переходы и направляющие элементы снижают риск опасных маневров, особенно в темное время суток и в непогоду.

Безопасность — это совместная ответственность: водителям стоит быть внимательнее к новым условиям и соблюдать скоростной режим, а пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и убедившись в безопасности.

Разметка — лишь часть комплексной работы; мы продолжаем анализировать дорожную ситуацию и при необходимости будем вносить корректировки, чтобы улица Совхозная оставалась удобной и безопасной для всех.