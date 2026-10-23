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Вирус Шамонда может попасть в Россию с зараженными животными — инфекционист

Здравоохранение

Зараженные животные или насекомые-переносчики могут занести вирус Шамонда в Россию. Такую возможность допустила инфекционист Наталья Миропольская, сообщает RT.

Вероятность заноса и закрепления инфекции зависит от наличия подходящих насекомых-переносчиков и климатических условий, пояснила кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Наталья Миропольская. По ее словам, зараженные животные и переносчики могут перемещаться в том числе с транспортом.

Врач отметила, что обнаружение вируса у животных не означает, что он обязательно начнет распространяться среди людей. Подтвержденных данных о распространении вируса Шамонда среди населения России сейчас нет.

«Важны ветеринарный контроль при перемещении животных, лабораторная диагностика и наблюдение за возможными переносчиками», — подчеркнула Миропольская.

Ранее во Франции впервые выявили заражение человека этим вирусом. Заболевший впоследствии умер. Вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что основные переносчики вируса Шамонда — мошки мокрецы.

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