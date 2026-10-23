Россияне могут бесплатно заменить хрусталик глаза по полису ОМС

Все застрахованные могут бесплатно заменить хрусталик глаза при наличии медицинских показаний. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает RT .

Право на операцию по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) имеют работающие люди, пенсионеры, люди с инвалидностью и дети. Необходимость вмешательства подтверждает офтальмолог-хирург после обследования, учитывая состояние зрения и повседневные потребности пациента.

«Основной диагноз — катаракта, то есть помутнение хрусталика. По ОМС лечат возрастную катаракту и ее формы, связанные с травмой, диабетом и другими заболеваниями. Детям доступно хирургическое лечение врожденной катаракты. Сроки операции и возможность установки искусственного хрусталика для ребенка определяют индивидуально», — пояснил Чаплин.

Страхование покрывает операцию, искусственный хрусталик, необходимые обследования по направлению, анестезию, послеоперационные осмотры и предусмотренное пребывание в стационаре. Модель бесплатного хрусталика следует заранее уточнить в клинике.

Депутат посоветовал проверить сведения о полисе и записаться к офтальмологу по месту прикрепления, для ребенка — к детскому. Врач или страховая компания помогут выбрать клинику, в том числе в другом регионе, и выяснить порядок направления. Затем нужно получить список документов и обследований, согласовать исследования по ОМС и дату операции.

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