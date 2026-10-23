Россияне могут бесплатно заменить хрусталик глаза по полису ОМС
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Все застрахованные могут бесплатно заменить хрусталик глаза при наличии медицинских показаний. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщает RT.
Право на операцию по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) имеют работающие люди, пенсионеры, люди с инвалидностью и дети. Необходимость вмешательства подтверждает офтальмолог-хирург после обследования, учитывая состояние зрения и повседневные потребности пациента.
«Основной диагноз — катаракта, то есть помутнение хрусталика. По ОМС лечат возрастную катаракту и ее формы, связанные с травмой, диабетом и другими заболеваниями. Детям доступно хирургическое лечение врожденной катаракты. Сроки операции и возможность установки искусственного хрусталика для ребенка определяют индивидуально», — пояснил Чаплин.
Страхование покрывает операцию, искусственный хрусталик, необходимые обследования по направлению, анестезию, послеоперационные осмотры и предусмотренное пребывание в стационаре. Модель бесплатного хрусталика следует заранее уточнить в клинике.
Депутат посоветовал проверить сведения о полисе и записаться к офтальмологу по месту прикрепления, для ребенка — к детскому. Врач или страховая компания помогут выбрать клинику, в том числе в другом регионе, и выяснить порядок направления. Затем нужно получить список документов и обследований, согласовать исследования по ОМС и дату операции.
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