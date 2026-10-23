сегодня в 11:34

Бойцы СВО с родными сделали скворечники на творческом мастер-классе

В Химках для участников СВО и их близких прошел творческий мастер‑класс по созданию скворечников. Вместе с детьми родители смастерили 15 уникальных домиков для птиц — совсем скоро они украсят город. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У каждого участника была своя роль в общем деле. Взрослые помогали ребятам разобраться с конструкцией: показывали, как правильно соединять детали и надежно фиксировать элементы. Дети подбирали цвета, продумывали узоры и добавляли собственные творческие детали.

Каждый скворечник получился уникальным и получил собственное название. В работах нашли отражение семейные истории и любимые образы, поэтому каждый домик стал неповторимым.

Часть готовых скворечников уже украшает улицы города, остальные планируют разместить в городских парках и скверах.

Такие встречи помогают семьям участников СВО отвлечься от повседневных забот и почувствовать поддержку. В Химках и дальше будут проводить подобные мероприятия — они являются важной частью комплексной поддержки.