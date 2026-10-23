В Балашихе сотрудников Университета Вернадского наградили за вклад в АПК

Семь сотрудников Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского получили благодарственные письма за подготовку кадров для агропромышленного комплекса Подмосковья и молодежные инициативы. Награждение прошло в Балашихе на праздновании 96-летия вуза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Награды вручили на церемонии «Планета Вернадского: 96 лет к веку!». Их получили представители Института управления сельскими территориями, подразделений по работе с молодежью и организации практик, преподаватели кафедр экологии и биоресурсов, цифровых систем и инженерных технологий. Коллектив вуза также отметили за участие в региональных сельскохозяйственных программах и подготовку специалистов для АПК Подмосковья.

Церемония объединила представителей власти, науки и образования, зарубежных партнеров, преподавателей и студентов. Среди гостей были заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, заместитель директора департамента образования и кадровой политики Минсельхоза России Александр Некрасов и представители Минсельхозпрода Подмосковья.

Университет ведет историю с 1930 года. В нем учатся около 6,5 тыс. студентов по программам среднего профессионального и высшего образования. Миссия вуза — подготовка управленцев для сельских территорий и малых городов. Программы охватывают государственное и муниципальное управление, предпринимательство, агротуризм, информационные технологии и современные профессии АПК.

Вуз исследует устойчивое развитие сельских территорий. Созданный при нем Научный центр изучения проблем сельских территорий обеспечивает научное сопровождение федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.