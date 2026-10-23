Компания из Подмосковья выиграла TechSkills по цифровому производству

«Росатом Интелмаш» разрабатывает и производит робототехнические решения для промышленности. Компания входит в АО «Росатом Сервис» электроэнергетического дивизиона «Росатома». Ее производственные площадки расположены в Дубне и Ленинском городском округе.

Соревнования прошли в рамках 23-й Международной выставки испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing & Control. Они были ориентированы на инженеров и технических специалистов в сфере производственных процессов, автоматизации и роботизации, а также экспертов по бережливому производству.

На первом этапе участники спроектировали цифровой двойник роботизированного производства: выбрали оборудование и определили его рациональное размещение с учетом логистики производственных потоков. На втором этапе они разработали роботизированную ячейку, запрограммировали движения робота и провели виртуальную пусконаладку, затем проверили программу на реальном оборудовании.

Отдельные задания касались поиска узких мест методами бережливого производства и трехмерного контроля геометрии изделий. Участники работали на отечественной программной платформе «Рациональное производство» — Р-Про.

«Цифровой двойник помогает проверить, как эти элементы будут работать вместе, еще на этапе проектирования. На чемпионате участники прошли путь от модели до запуска на реальном стенде — это практический опыт, востребованный в проектах промышленной роботизации», — отметил эксперт-компатриот чемпионата, ведущий эксперт ООО «Росатом Интелмаш» Максим Шубин.

Участие в TechSkills позволило специалистам отработать взаимодействие при решении комплексной инженерной задачи, обменяться опытом и усовершенствовать навыки применения цифровых технологий в проектах роботизации.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.