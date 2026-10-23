РЖД: переноска для животных в поездах не сможет превышать 30 см в высоту

В правилах перевозки животных в РЖД анонсированы изменения с 1 февраля 2027 года. Теперь переноски для питомцев могут быть только до 30 см в высоту, сообщается нас сайте компании.

«Конструкция большинства вагонов позволяет размещать ручную кладь высотой не более 30 см, принято решение унифицировать допускаемую высоту переноски в соответствии с указанным параметром Такое решение позволит без проблем разместить питомца, не нарушая комфорт других пассажиров», — говорится в сообщении.

При этом по сумме трех измерений она не должна превышать 180 см. В такой переноске питомец должен лежать в естественной позе, вставать в полный рост, перемещаться и поворачиваться на 360 градусов.

Если переноска для животного не соответствует указанным критериям (высота составляет более 30 см), то из-за невозможности размещения ее на местах для ручной клади пассажир может выкупить дополнительное место и оформить в билетной кассе или поезде бесплатный перевозочный документ на питомца.

В Сети люди начали активно осуждать нововведение, отмечая, то такая переноска хороша для таксы, но уже не подходит даже для корги.

«Люди постоянно пытались впихнуть невпихуемое в эти бедные переноски 180 и оставляли своих собак бегать по вагонам, неоднократно такое наблюдала. Теперь из-за таких будут страдать нормальные осознанные собаковладельцы. Если бы все соблюдали изначальные правила, возможно, перевозки становились бы более лояльными», — считает одна из комментаторов.

Многие отметили, что даже кошки весом 2,5 кг не смогут поместиться в переноску высотой 30 см. Также люди не поняли, как ехать с животным сутки и более, если его по правилам не разрешено выпускать из переноски.

«Почему бы не сделать отдельно вагоны для людей с животными и также отдельно с детьми?» — задалась вопросом одна из пользовательниц Сети.

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