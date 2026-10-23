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3 человека пострадали при падении обломков БПЛА в Нижегородской области

Трое мирных жителей пострадали в результате падения обломков беспилотников в Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью и утром на территории Нижегородской области силы Минобороны и „Барс-НН“ отразили атаку 19 БПЛА», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате падения обломков в Городецком округе, предварительно, различные травмы получили 3 человека. Пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

По словам главы региона, также повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Школы в районе временно перешли на дистанционное обучение.

Никитин добавил, что на местах происшествий работают экстренные службы, информация о нанесенном ущербе уточняется.

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