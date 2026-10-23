В Белоозерском начали демонтаж в дошкольном отделении лицея № 23

Подрядчик приступил к демонтажу внутренних конструкций в рамках капремонта дошкольного отделения лицея № 23 в Белоозерском городского округа Воскресенск. Обновленное здание планируют открыть в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении лицея № 23 на улице 60 лет Октября, д. 23, в Белоозерском городского округа Воскресенск идет капитальный ремонт. Сейчас подрядчик демонтирует внутренние конструкции.

Здание детского сада площадью 2647,9 кв. м построено в 1978 году. Строители обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на 2027 год.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.