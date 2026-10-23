Мособлгаз подключил к газу 2700 домов в Сергиево-Посадском округе

Дом многодетной семьи стал 2700-м домовладением, подключенным к газу по программе социальной газификации в Сергиево-Посадском округе. Все работы выполнили бесплатно для жителей, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Юбилейным стал дом семьи Глеба — Евгения Владимировича и Ирины Александровны, которые воспитывают троих детей. Ранее дом отапливали электричеством, и зимой расходы достигали 50 тыс. рублей в месяц. Мособлгаз выполнил все необходимые работы без привлечения средств семьи.

Программа социальной газификации действует в Московской области с июня 2021 года, а с марта 2022 года стала бессрочной. В Сергиево-Посадском округе в нее включены 294 населенных пункта и 72 садоводческих некоммерческих товарищества.

С начала программы в округе построили 3581 ввод и 3140 газопроводов внутри границ участков, заключили 3914 договоров и выполнили 2700 пусков газа. В 2021–2025 годах построили 113,4 км распределительных газопроводов, в 2026 году ввели еще 8 км сетей. В планах — строительство дополнительных 63 км.

Льготные условия предусматривают бесплатное проектирование и строительно-монтажные работы внутри границ участка, а также компенсацию расходов на газоиспользующее оборудование до 80 085 рублей. Поддержка доступна 17 категориям граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов и участников специальной военной операции.

Проверить возможность подключения можно на интерактивной карте Мособлгаза. Заявку подают через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Для участия необходимы официальная регистрация дома и земельного участка, постоянная регистрация заявителя в этом доме и отсутствие ранее выполненного подключения к газораспределительным сетям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.