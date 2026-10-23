ГК «Остов» победила в конкурсе с проектом развития территории в Наро-Фоминске

Группа компаний «Остов» получила награду за лучший в России проект комплексного развития территорий в Наро-Фоминске на Всероссийском конкурсе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ГК «Остов» стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий. Награду компания получила за проект в подмосковном Наро-Фоминске.

Комплексное развитие территорий предполагает не только строительство домов, но и создание инфраструктуры и благоустройство городского пространства. Такой подход позволяет развивать жилье и окружающую среду в комплексе.

В числе проектов ГК «Остов» в Наро-Фоминске — жилые комплексы «Авиатор», «Арт» и «Школьный». В министерстве жилищной политики Московской области отметили роль застройщика в развитии города.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.