Подмосковье представило подход к развитию сети зарядок на энергетическом форуме

Московская область представила опыт развития электрозарядной инфраструктуры на Международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2026». О поддержке инвесторов, зарядной сети и цифровых сервисах рассказал заместитель министра энергетики региона Дмитрий Крашенинников, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Дмитрий Крашенинников выступил на сессии «Рев моторов, тишина заряда». На форуме Минэнерго Подмосковья также подписало соглашение с ассоциацией производителей и операторов электрозарядных станций.

Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по развитию электротранспорта. В регионе более 1 350 публичных зарядных локаций и около 6 300 электромобилей. Ежегодно планируется вводить порядка 200 электрозарядных станций (ЭЗС).

Региональная стратегия объединяет территориальное планирование, технологическое присоединение, экономическую поддержку, нормативное регулирование и цифровые сервисы. Стандарт обеспеченности предусматривает 20, 30 или 50 ЭЗС в зависимости от расположения муниципалитета. Ему соответствуют 13 городских округов, дополнительная потребность — 271 станция. Приоритетные места размещения — федеральные трассы, транспортно-пересадочные узлы, жилые кварталы и заправки.

С компаниями «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» ускоренно рассмотрели 1 280 заявок на техприсоединение. Для 732 станций срок строительства сократили с девяти до трех месяцев. Инвесторам предложили 2 250 площадок и сопровождение от подбора участка до ввода объекта.

«Мы рассматриваем электротранспорт не как замену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, а как дополнительную возможность выбора для жителей», — отметил Крашенинников.

На АЗС и автозаправочных комплексах региона размещена 341 ЭЗС. На 63-м и 75-м километрах М-11 «РусГидро» открыло два зарядных суперхаба с 24 ЭЗС, зонами отдыха и сопутствующими сервисами.

С министерством государственного управления Московской области и консорциумом «Ростелеком» — «Вольт» регион создает единую платформу ЭЗС. Она позволит находить и бронировать станции, оплачивать зарядку через «Добродел». Открытый запуск намечен на ноябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.