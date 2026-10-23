Подмосковная COMITAS ускорила отбор заказов на складе «Асконы» в четыре раза

Компания COMITAS внедрила мобильных роботов в распределительном центре группы компаний «Аскона» и повысила производительность отбора заказов более чем в четыре раза. Представители компании рассказали о проекте на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковная COMITAS роботизировала мезонин распределительного центра «Асконы» — производителя товаров для здорового сна. Проект должен был компенсировать дефицит складских площадей и обеспечить работу оборудования при экстремальных пиковых нагрузках на отборе заказов.

Автономные мобильные роботы взяли на себя горизонтальную транспортировку грузов по системе «товар к человеку». Их интегрировали с действующей системой управления складом (WMS) и модулями управления оборудованием (WCS). Производительность отбора выросла более чем в четыре раза и превысила 300 единиц в час.

Оптимизация пространства мезонина и изменение логики размещения товаров позволили повысить плотность хранения на 42%. Компания также оптимизировала маршруты перемещения, минимизировала ручные операции и обеспечила стабильность процессов в сезонные пики — во время распродаж и предновогоднего ажиотажа. Проект стал лауреатом конкурса Retail Tech в номинации «Лидер роботизации».

«Это не единственный яркий проект в портфеле компании COMITAS. Ранее был автоматизирован логистический комплекс компании «Глория Джинс». Подмосковный производитель спроектировал и реализовал комплексную автоматизированную систему коробочного хранения с применением самых передовых технологических решений», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

COMITAS представила продукцию на выставке в рамках форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики». «КОМИТАС» — российский производитель и системный интегратор в сфере складской и производственной логистики. Компания разрабатывает собственное программное обеспечение для всех уровней управления автоматизацией и роботизацией склада. В ее портфель входят конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные платформы.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.