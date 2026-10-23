Андрей Никитин пообещал пресечь отказы таксистов от поездок с детьми

Вице-премьер РФ Андрей Никитин заявил, что правительство решит проблему отказов таксистов от заказов с детьми до конца текущего года, сообщает kp.ru .

Никитин назвал регулирование детских перевозок одним из ключевых приоритетов на новом посту. Об этом он рассказал в интервью программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда».

«Мы, безусловно, до конца года подготовим нормативную базу по регулированию перевозок детей, как я это обещал вам, обещал Валентине Ивановне Матвиенко, публично не раз об этом говорил», — сказал Никитин.

По словам вице-премьера, правительство уже занимается этим вопросом. Он подчеркнул, что транспортная сфера должна ставить на первое место человеческий фактор и комфорт пассажиров, а таксисты не должны уклоняться от поездок с маленькими детьми.

Ранее Никитин пообещал до конца года внести в Госдуму законопроект об отмене доплаты за перевозку детей в такси. Министерство транспорта проводит эксперимент с «Яндексом», чтобы сделать такие поездки доступнее.

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