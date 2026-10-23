Невролог объяснила, почему люди скрипят зубами во сне

Невролог Регина Головачева назвала остановку дыхания во сне, изжогу и заболевания уха, горла и носа среди возможных причин ночного скрежета зубами, сообщает aif.ru .

Врач пояснила, что неосознанное сжатие челюстей и скрежет зубами во сне называют ночным бруксизмом. Он может появляться по нескольким причинам.

«Это состояние возникает из-за того, что человек неосознанно начинает сжимать челюсти во время сна. Ночной бруксизм имеет несколько причин. Это может быть и остановка дыхания во сне, когда человек пытается восстановить дыхание и неосознанно сжимает жевательные мышцы, двигая челюстью», — пояснила Головачева.

Среди других возможных причин невролог назвала гастроэзофагеальный рефлюкс, который может проявляться изжогой. Заболевания уха, горла и носа также могут затруднять дыхание: пытаясь восстановить его, человек сжимает челюсти.

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