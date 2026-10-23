Онколог оценил шансы Лерчек на выздоровление на фоне повторных метастазов

По словам Луиса Сквиччиарини, отца четвертого ребенка Чекалиной, из-за сильных болей ей назначили повторный курс химиотерапии. Онколог Евгений Черемушкин считает, что рассчитывать на полное выздоровление не приходится: новые методы могут лишь временно помочь.

Лерчек сообщила, что врачи рекомендуют CAR-T-терапию в Китае — лечение с помощью генетически измененных иммунных клеток пациента.

«Это одно из новых направлений, оно связано с иммунотерапией, то есть с активацией собственных клеток на поиск и уничтожение опухолевых. Эта методика связана с тем, что клетки „обучают“ по некоторым особенностям опухолевых клеток. Словно тренируют собаку на нюх. И потом их размножают и вводят обратно. Методика дорогая, далеко не все могут ее себе позволить. Это очень сложная методика, требующая больших мощностей и совершенно разнообразного подхода, кто только над ней не работает. Это могут позволить себе только очень крупные центры. В России она пока вряд ли есть», — пояснил Черемушкин.

Стоимость лечения в Китае составляет 150–230 тысяч долларов (12–18 млн рублей). Для выезда за границу Чекалиной, фигурантке уголовного дела, необходимо разрешение суда.

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