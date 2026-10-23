Появление вируса Шамонда в Европе и смерть от него человека должны насторожить. В этом случае можно говорить об антропозоонозе, заявил РИАМО академик РАН, эпидемиолог, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко.

«В этом году произошло два важных события, первое — вирус появился в Европе, причем сразу в нескольких странах: Германия, Франция, Швейцария, среди животных. А второй то, что сегодня врачи во Франции установили случай смерти от этого вируса. Будем считать с этого дня, что это антропозооноз, когда болеют и животные, и люди. Сейчас нужно получить этот вирус, изучить, понять, чем он отличается от предыдущих», — сказал Онищенко.

Академик добавил, что появление этого вируса — настораживающий фактор, однако о всплеске заболеваемости среди животных неизвестно. Онищенко отметил, что этой ситуацией должны заинтересоваться специалисты ВОЗ и ВОЗЖ.

Он добавил, что впервые этот вирус был выявлен на африканском континенте в 1965 году. Как известно, что от него страдает крупный рогатый скот. У них он вызывает лихорадку, диарею, вялость и резкое падение молочной продуктивности.

Как ранее сообщали СМИ, во Франции умер мужчина, зараженный этим вирусом. По известной информации, иммунитет пострадавшего был сильно ослаблен. Французские власти заверяют, что угрозы для населения нет.

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