Восстановленную группировку снежного барса в Саянах оценили в 21 особь

К Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября, Президентский фонд природы сообщил о двух поддержанных проектах по сохранению ирбиса в Саянах и на Алтае. Общий объем грантовой поддержки двух инициатив составляет 24 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По последним опубликованным данным на конец сентября, в Саяно-Шушенском заповеднике регистрируется 21 снежный барс. Проект «Снежный барс — хозяин Саянских гор» реализует Объединенная дирекция Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор». Он стал победителем конкурса Президентского фонда природы 2025 года и получил грант 14 млн рублей. При поддержке фонда специалисты продолжают полевые исследования, расширяют сеть фотоловушек, отслеживают перемещения животных и патрулируют территорию.

Еще несколько лет назад ситуация была критической: к 2017–2018 годам на территории заповедника фактически оставался один самец ирбиса. В 2018–2019 годах здесь провели первый в мире эксперимент по транслокации снежного барса — из Таджикистана в Саяно-Шушенский заповедник перевезли самца и самку. Животные успешно освоились, а уже в 2020 году самка принесла первое потомство. Сегодня значительную часть восстановленной группировки составляют потомки транслоцированных животных.

«Мы возродили группировку благодаря первому в мире опыту транслокации снежного барса. Две особи, привезенные из Таджикистана, прижились и дали потомство. Сейчас мы уже видим устойчивую группировку, которая воспроизводится на территории заповедника», — рассказал Роман Афанасьев, старший научный сотрудник, ведущий териолог Саяно-Шушенского заповедника.

Исследования дали и неожиданные наблюдения о поведении ирбиса. Территорию заповедника пересекает Саяно-Шушенское водохранилище шириной примерно 300–500 метров. По данным фотоловушек специалисты фиксировали снежного барса сначала на одном берегу, а через некоторое время — на противоположном. Для исследователей это стало свидетельством того, что хищники способны преодолевать водохранилище вплавь.

«Снежный барс у нас плавает. Мы регистрировали животное фотоловушкой на одном берегу, а затем — уже на другом. Кошки хорошо плавают, и для нашей территории это стало отдельным интересным наблюдением», — отметил Роман Афанасьев.

Саяно-Шушенская группировка уникальна и по условиям обитания: здесь ирбисы находятся на северной границе мирового ареала вида, встречаются на сравнительно низких для снежного барса высотах и осваивают более облесенные участки. В целом снежный барс не является эндемиком России: вид обитает в ряде стран Центральной и Южной Азии и прежде всего связан с горными экосистемами.

Фото - © Президентский фонд природы Фото - © Президентский фонд природы Фото - © Президентский фонд природы

Второй проект Президентского фонда природы посвящен изучению ирбиса на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай. Проект «В поисках призрака гор: исследование снежного барса на Южно-Чуйском хребте» реализует Межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“» совместно с Сайлюгемским национальным парком. Размер гранта Президентского фонда природы — 10 млн рублей.

Одним из самых узнаваемых героев проекта стал снежный барс с необычно коротким хвостом. Весной Президентский фонд природы и Ассоциация «Ирбис» предложили пользователям выбрать ему имя. Конкурс прошел в официальном сообществе фонда во «ВКонтакте», а по итогам голосования победил вариант Дым — или Дымка, если впоследствии выяснится, что это самка. Имя предложила Мария Волкова.

История Дыма быстро вышла за рамки научного мониторинга: кадры с фотоловушек и рассказ о необычном ирбисе стали распространяться в социальных сетях и СМИ, а сам снежный барс превратился в узнаваемого героя коммуникаций о сохранении редких видов. Осенью Дым появился в анимационном ролике Президентского фонда природы о новом конкурсе экологических и природоохранных проектов вместе с белым медведем из национального парка «Русская Арктика». Сейчас готовится короткий мини-сериал о Дыме: через небольшие эпизоды планируется рассказывать не только о самом ирбисе, но и о людях, которые изучают снежных барсов, проверяют фотоловушки, работают в высокогорье и годами собирают данные о редком хищнике.

По итогам исследований на Южно-Чуйском хребте специалисты идентифицировали не менее 11 снежных барсов. Проект предусматривает расширение сети фоторегистраторов и обследование территории, где раньше системный мониторинг был ограничен. Наблюдения за отдельными животными, включая Дыма, помогают уточнять маршруты перемещений ирбисов и структуру группировки.

Снежный барс — один из самых скрытных крупных хищников России. Именно поэтому многолетний мониторинг, фотоловушки, охрана местообитаний и совместная работа ООПТ, научных организаций и общественных объединений остаются ключевыми инструментами его сохранения. Опыт Саяно-Шушенского заповедника показывает, что даже группировку, находившуюся на грани исчезновения, можно восстановить при системной природоохранной работе.

Президентский фонд природы поддерживает проекты, направленные на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, защиту мест их обитания, развитие научного мониторинга и природоохранной работы на особо охраняемых природных территориях. За первый год работы фонд поддержал 321 проект в 68 регионах России. Общий бюджет этих инициатив составляет 3,1 млрд рублей: 2 млрд рублей предоставил фонд, еще 1,1 млрд рублей проектные команды привлекли в качестве софинансирования.