Подмосковье наградили за третье место на Спартакиаде народов России

Сборная Московской области получила награду за третье место в общекомандном зачете Второй Спартакиады народов России на форуме «Россия – спортивная держава» в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завоевали 119 медалей: 33 золотых, 37 серебряных и 49 бронзовых. Это на 23 награды больше, чем на предыдущей Спартакиаде в 2022 году. Сборная набрала 2858 очков. Награду региону вручил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Комплексный зачет стимулирует регионы усиливать работу в области спорта и стремиться к новым достижениям! Для нас особенно важен общекомандный результат», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Московскую область представляли 586 спортсменов в 50 дисциплинах. Сборная Подмосковья победила в смешанной эстафете и установила новый рекорд России.

Вторая Спартакиада народов России объединила 9244 участника из 82 регионов. Соревнования прошли по 44 видам спорта, всего разыграли 1123 медали. Спартакиаду приурочили к Году единства народов России и провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.