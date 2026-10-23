сегодня в 10:23

В лесах Подмосковья за сутки не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 22 октября не зафиксировали. На 23–25 октября в большинстве лесничеств прогнозируют II класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

22 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

23 октября на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности. В Подольском лесничестве прогнозируют I класс, в Шатурском — III класс.

24 и 25 октября на большей части территории Подмосковья также ожидается II класс пожарной опасности. В Подольском лесничестве прогнозируют I класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс.

23 октября и в ближайшие дни температура днем составит +8…+15 °C, ночью — +3…+10 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

По народной примете, если 23 октября не ударят морозы, зима не наступит еще четыре недели.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по телефону +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.