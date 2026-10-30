В Финляндии пройдут сухопутные учения с участием более 4 тыс. военнослужащих

На севере Финляндии пройдут сухопутные учения с участием более 4 тыс. военнослужащих финских сил обороны и военных из стран НАТО, сообщает РИА Новости .

Учения пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне «Роваярви» в Лапландии. В них будут участвовать около 4,1 тыс. военнослужащих, в том числе из Германии, Норвегии, Швеции, Латвии и Нидерландов.

Маневры продлятся до 22 ноября. Отмечается, что будут отрабатываться навыки управления огнем и использование артиллерии.

Ранее у президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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