Президент Финляндии и премьер Норвегии поговорили с Путиным по телефону

У президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финляндского лидера.

Собеседники президента РФ выступали как представители своих стран, а не всей Европы. Разговор был связан с украинским вопросом и предстоящими встречами в Абу-Даби. Инициаторами звонка выступили европейские лидеры.

По словам президента Финляндии, беседа с Путиным вышла «откровенной и содержательной». Стубб заявил, что для урегулирования украинского конфликта важен прямой диалог с Россией.

Премьер Норвегии добавил, что в ходе разговора с Путиным он вместе со Стуббом подчеркнул важность деэскалации украинского конфликта. Также лидеры обсудили вопросы обеспечения стабильности в Балтийском море и на Крайнем Севере.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби. Песков не исключил, что к диалогу может подключиться и Европа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.