Компании Подмосковья заключили более 1,2 тыс договоров на вывоз отходов

Компании и учреждения Воскресенского и Алексинского кластеров с начала 2026 года заключили более 1,2 тыс. договоров с региональными операторами по обращению с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Люберцы стали лидером по числу договоров с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами — 445. В десятку также вошли Солнечногорск (158), Клин (148), Раменский (145), Воскресенск (115), Егорьевск (91), Химки (61), Жуковский (53), Шатура (51) и Бронницы (20).

Регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров вывозят отходы для 1,5 млн человек и более 20 тыс. предприятий. Их парк насчитывает 250 спецмашин.

«Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Юридические лица могут подать заявку на обслуживание через формы на сайтах https://ecoline-voskresensk.ru/contract-org и https://ecopromserv.ru/contract-org/ или по электронной почте dogovor@ecoline-voskresensk.ru и info@ecopromserv.ru.

Физические лица могут оформить договор «в два клика» на сайтах https://ecoline-voskresensk.ru/dogovor-fl и https://ecopromserv.ru/fl-form-only/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.