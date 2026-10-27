Жителей Электростали приглашают на диспансеризацию 28 октября

Электростальская больница проведет диспансеризацию в среду, 28 октября, с 13:00 до 15:00 в административном корпусе на улице Пушкина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Электростали смогут пройти диспансеризацию 28 октября с 13:00 до 15:00 в кабинете № 108 административного корпуса Электростальской больницы по адресу: улица Пушкина, дом 3.

«Это отличная возможность за один день проверить состояние своего здоровья. В обследование входит анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, анализы крови на уровень холестерина и глюкозы, электрокардиограмма и другие исследования», — отметила заведующая городской поликлиникой, и. о. заместителя главного врача по поликлинической работе Оксана Коробкина.

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС. Диспансеризацию также можно пройти в будние дни в поликлиниках Электростали в часы их работы.

Запись доступна в поликлинике, через региональный портал «Здоровье», по номеру 122, через чат-бот «Денис» в МАКС и в приложении «Добродел: Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.