В Химках ремонтируют теплосети на 10 адресах

Техническое обслуживание теплосетей проходит 27 октября на 10 адресах в Старых и Новых Химках, микрорайонах Сходня и Левобережный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонтные бригады устраняют повреждения на трубопроводах центрального отопления и магистральных сетях. Работы проводят в преддверии холодов, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома и городские учреждения.

Работы координируют профильные службы. В Химках действует штаб по вопросам отопления. Ежедневно под руководством главы округа Инны Федотовой и ее заместителя по ЖКХ Юрия Андреева формируют список адресов, где необходимы контроль и оперативные меры, а также разбирают обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию: admhimki.ru/novosti/:i..., в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.