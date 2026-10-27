После прошедших выборов в Сербии в экспертном сообществе развернулась дискуссия о будущем политическом и экономическом векторе страны. Аналитики сравнивают внешнеполитический курс действующих властей во главе с Александром Вучичем и предвыборные обещания оппозиционного «Студенческого списка». В фокусе внимания оказался баланс между пророссийской риторикой, интеграцией с ЕС и практическими шагами новых политических сил. Подробнее об этом пишет газета «Версия» .

Представители «Студенческого списка» сформировали социальную программу, в которую вошли предложения по изменению налогообложения: рост нагрузки на состоятельных граждан и ее снижение для категорий с низкими доходами. Среди ключевых инициатив также значатся ограничение цен на продукты через борьбу с монополиями, поддержка местных фермеров и запрет на продажу земли и водных ресурсов частным или иностранным структурам. Дополнительно программа включает социальные меры — обеспечение бесплатными учебниками и снижение стоимости медикаментов.

Предложенные инициативы вызывают разную оценку у аналитиков. В частности, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Вячеслав Калинин отмечает, что представленный план носит выраженный популистский характер и содержит ряд абстрактных формулировок. По его мнению, в программе отсутствуют конкретные финансово-экономические параметры, включая точные налоговые ставки, источники финансирования и графики реализации заявленных реформ.

«На первый взгляд — молодцы, хорошие предложения. Но как-то уж больно пахнуло от них киевским популизмом образца 2019 года, когда к власти на Украине пришел (действующий президент Украины Владимир — ред.) Зеленский. <…> За все хорошее против всего плохого. Это называется популизм. А вот что и кто стоят за этим популизмом, мы скоро узнаем», — сказал Калинин.

Параллельно в экспертных кругах продолжается обсуждение внешней политики Александра Вучича, сочетавшей развитие отношений с Европейским союзом и торгово-экономические связи с Украиной с сохранением традиционного пророссийского вектора.

При многие обозреватели сходятся во мнении, что при любом исходе политического процесса фундаментальной основой двусторонних отношений Москвы и Белграда остаются исторические и культурные связи между народами России и Сербии.

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