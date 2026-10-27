«Локомотив» исчерпал запас доверия, заявил экс-главный тренер

Бывший главный тренер футбольного «Локомотива» Анатолий Бышовец заявил, что «железнодорожники» больше не имеют права на ошибку после поражения от «Ростова» со счетом 0:2 в 12-м туре Российской Премьер-Лиги, сообщает Metaratings.ru .

После 12 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«„Локомотив“ уже не имеет права на ошибку. Поражение от „Ростова“ сильно ударило по железнодорожникам. Казалось, что команда нащупала свою победную игру и продолжит успешную серию, но это впечатление оказалось обманчивым. Думаю, запас доверия к „Локомотиву“ исчерпан», — сказал Бышовец.

В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде со «Спартаком». Матч состоится 1 ноября и начнется в 19:45 по московскому времени.

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