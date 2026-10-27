«Кидал» людей»: признание осужденных за изнасилование мебельщика ножкой от табурета

Екатеринбуржцы, осужденные за разбой, похищение, вымогательство и изнасилование мебельщика ножкой от табурета, отрицают тяжкие статьи. По их словам, изнасилования не было, сообщает E1.RU .

Фигурантами дела стали пятеро уральцев. По версии следствия, в 2024 году они похитили мебельщика после жалобы знакомого бизнесмена на невыполненный заказ, который был оплачен. Молодые люди отвезли похищенного в мастерскую, где его заставляли делать заказ, вымогали деньги, били, издевались над ним, угрожали пистолетом, а потом надругались с помощью ножки от табурета.

Во время следствия выяснилось, что пострадавший мужчина годами обманывал клиентов: брал деньги за ремонт, но заказы не выполнял.

Журналисты встретились с тремя обвиняемыми по делу еще перед оглашением приговора. По словам парней, они просто хотели помочь знакомому бизнесмену, которого «кинул» мебельщик. Молодые люди знали, что ремонтник также обманул и других клиентов. В мастерской они заставили его работать несколько дней, по их словам, не ограничивали его в свободе.

Обвиняемые утверждают, что в моменте у них с пострадавшим возникла словесная перепалка, которая переросла в побои, потому что мебельщик плохо сделал работу. При этом парни отрицают факт изнасилования.

На третий день работник сообщил, что выполнил заказ. Когда молодые люди за ним приехали, на месте их уже ждали силовики. Задержанным предъявили обвинения в похищении, завладении имуществом, вымогательстве, у двоих фигурантов плюсом была еще одна тяжкая статья — «насильственные действия сексуального характера».

Сами обвиняемые утверждают, что пострадавший якобы путался в показаниях, а в травмпункте, куда он сначала прибыл, чтобы снять побои, ни слова не сказал о травме прямой кишки. При этом на орудии насилия якобы не нашли его ДНК.

«Судите меня за то, что я совершил: за побои, за самоуправство. Но я не моральный урод, чтобы насиловать и угрожать семье, которая ни в чем не виновата. Заказ он, кстати, так и не выполнил, деньги не вернул», — сказал один из фигурантов.

В итоге фигуранты получили от 5 до 7 лет лишения свободы в зависимости от совершенных преступлений. Также суд обязал их выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего. В общей сложности она составила 1 млн рублей. Защита осужденного хочет подать апелляционную жалобу.

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