Петербург установил три температурных рекорда за 26 октября

Санкт- Петербург 26 октября обновил рекорды дневной, среднесуточной и минимальной ночной температуры. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов, сообщает «Бриф24» .

Днем 26 октября температура в Петербурге достигла +13,1 градуса. Прежний максимум для этой даты — +12,5 градуса — держался с 2019 года.

Средняя температура за сутки составила +12,4 градуса и стала рекордной для этой даты за весь ряд инструментальных наблюдений. Предыдущий рекорд, +10,6 градуса, зафиксировали в 1937 году.

Ночью температура держалась в районе +12…+13 градусов. В 2:30 она опустилась до минимума — +11,7 градуса. Это новый рекорд ночной температуры для 26 октября: прежний показатель составлял +9,6 градуса в 1937 году.

Следующая ночь также оказалась рекордно теплой — уже для 27 октября. Минимальная температура составила +9,9 градуса против прежнего максимума +9,3 градуса, который зафиксировали в 1937 году.

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