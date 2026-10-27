Мошенники используют нейросети для создания дипфейков и схем обмана

Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал, что искусственный интеллект помогает злоумышленникам придумывать схемы и подделывать голоса и видео, сообщает Общественная Служба Новостей .

Руководитель аналитического центра Zecurion пояснил: нейросети пишут завлекающие сообщения, генерируют фотографии и автоматизируют обзвоны и рассылки. Их можно применять на всех этапах обмана: от привлечения внимания до убеждения перевести деньги или сообщить код.

По словам Ульянова, для копирования голоса достаточно 20–30-секундной записи. Мошенники могут говорить чужим голосом в реальном времени. Подделать видеозвонок сложнее, поэтому чаще они используют заранее созданные ролики.

«То же самое – какие-то просьбы о помощи пострадавшим людям с их фото и видео. Все это достаточно просто генерируются. В Сети картинки не ищутся, поэтому выглядят относительно правдоподобными. Если они рассылаются через более-менее доверенные каналы, и сам инфоповод выглядит реальным, есть реальный риск принять их за что-то настоящее», — рассказал Ульянов.

Эксперт посоветовал перепроверять просьбы и источники: связываться со знакомым лично или перезванивать в компанию. Давление и требования действовать срочно он назвал признаками обмана.

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