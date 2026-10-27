Российские военные поразили портовую инфраструктуру и сухогруз с военным имуществом в Одесской области. Об ударах в ночь на 26 октября заявило Минобороны РФ, сообщает aif.ru .

По данным Минобороны РФ, удары затронули разгрузочно-погрузочную инфраструктуру трех причальных терминалов порта Черноморск и четыре склада с грузами для Вооруженных сил Украины. Также ведомство сообщило о поражении сухогруза, доставлявшего военное имущество в порт Одесса. По информации aif.ru, судно затонуло.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что подобные суда перевозят тяжелую бронетехнику, мины, роботизированные комплексы и системы противовоздушной обороны. Он назвал сухогрузы с военным имуществом законной целью российской армии.

«Зеленский не только подвергает опасности своих партнеров, которые отправляют военные грузы, но и создает проблемы по дальнейшей очистке Черного моря, приближает экологическую катастрофу. Очистка Черного моря от военных грузов будет актуальна еще на протяжении десятилетий», — пояснил Иванников.

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