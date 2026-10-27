45% опрошенных россиян купили машину дешевле своего годового дохода

Почти половина участников опроса портала «Дром» потратили на автомобиль меньше, чем зарабатывают за год. Эксперт связал это с покупкой подержанных машин, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Еще 34% участников исследования заплатили за машину один-два годовых заработка, а 21% — два-три. Покупки дешевле годового дохода распространены в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Омской областях.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков пояснил, что такие результаты не означают роста доходов или снижения цен. В большинстве случаев речь идет о подержанных автомобилях. По его словам, 70% этого рынка составляют машины старше 10–15 лет.

«Сейчас на рынке очень много дешевых автомобилей с пробегом. Это и вся продукция ВАЗ, и иномарки 2000-х, а то и 1990-х годов», — продолжил эксперт.

Среднюю цену китайского автомобиля Целиков оценил примерно в 3,5 млн рублей. По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, в 2026 году в России продали 990 тыс. легковых автомобилей, из них 82% — с пробегом.

По оценке Целикова, обслуживание машин с начала СВО подорожало незначительно, но сроки поставки некоторых запчастей выросли. Сложности возникают прежде всего у владельцев редких моделей.

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